Фарке: Возьмусь только за тот проект, в котором буду уверен на 100 процентов

Бывший наставник «Норвича» и «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал журналистам о своём будущем.

Фарке сказал, что он ценит английский и немецкий чемпионаты. Тренер отметил, что ему очень нравится, когда он может вывести команду на новый уровень и привить ей менталитет победителя. Бывший наставник «быков» добавил, что теперь возьмётся только за тот проект, в котором будет уверен на все 100 процентов.

Напомним, что Даниэль Фарке в начале марта принял решение покинуть краснодарскую команду из-за ситуации на Украине. Под руководством Фарке «быки» не провели ни одного матча.