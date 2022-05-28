Экс-тренер «Краснодара» Фарке высказался об уходе из российской команды

Бывший тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о том, как принял решение покинуть российскую команду из-за ситуации на Украине.

Фарке сказал, что он и его тренерский штаб были погружены в футбольный мир, но после случившегося стало понятно, что привлекательной спортивной перспективы в России не будет. Немецкий специалист отметил, что чувствовал, что его родственники и друзья нервничают из-за происходящего, так что было принято решение уехать.

Напомним, что Даниэль Фарке вместе со своим тренерским штабом в начале марта покинул краснодарскую команду, хотя не провёл с «быками» ни одной официальной игры.