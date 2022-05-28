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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко: «Чувствую себя на 25»

28 Мая 2022 • 01:51 Комментировать

Нападающий «Торпедо» ответил на вопрос, как ему удаётся в 39 лет быть игроком стартового состава.

«Как я в 39 лет поддерживаю такую форму? Это конкуренция со стороны молодых ребят, общение с молодежью. Они меня мотивируют. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25», — приводит слова Лебеденко «Известия».

Футболист заявил, что не знает когда завершит игровую карьеру, продлевая каждый год контракт на один сезон.

В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги Лебеденко принял участие в 38 матчах, забил восемь мячей и сделал три ассиста.

«Торпедо» заняли первое место в ФНЛ и выступят в следующем сезоне в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Фнл РПЛ
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