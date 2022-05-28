«Зенит» стал лучшим по созданным голевым моментам в РПЛ 2021/22

«Зенит» создал больше всего явных голевых моментом в лиге.

«Сине-бело-голубые» создали 91 момент, «Сочи» — 82, а «Крылья Советов» — 64, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Из них подопечные Сергея Семака реализовали 41 момент, «Сочи» — 38, «Крылья» — 27.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в сезоне 2021/22. «Сочи» завоевали серебряные медали благодаря крупной победе над «Динамо» (5:1), опустив последних на третью строчку в последнем туре РПЛ, а самарский клуб расположился на экваторе турнирной таблицы — восьмое место.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая, в нем «Зенит» узнает своего соперника по розыгрышу Суперкубка страны.