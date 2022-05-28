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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко о выходе «Торпедо» в РПЛ: «Такая команда должна быть в высшей лиге»

28 Мая 2022 • 00:46 Комментировать

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился эмоциями от выхода клуба в Премьер-лигу.

«Было ли принципиально вернуть в РПЛ родной клуб? Это было сверхпринципиально. Потому что такая команда должна быть в РПЛ», — заявил Лебеденко «Известиям».

Футболист рассказал, что всегда следил за результатами «Торпедо», даже когда они играли в низших лигах. Главное, что сейчас все получилось благодаря смене руководства и обновлению состава.

Игорь Лебеденко выступает за «Торпедо» с 2019 года. Ранее стало известно, что 39-летний нападающий продлил трудовой договор с клубом до окончания сезона 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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