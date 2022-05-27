Рианчо рассказал, чем занимается на новой работе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился информацией о своей работе в испанской федерации футбола.

«Я занимаюсь подготовкой тренеров для получения лицензии УЕФА уровня A, B и С. Учу тренеров, которые хотят получить Pro-лицензию в УЕФА. Мне показалось это интересной идеей обновить свое резюме», — рассказал Риачно «Спорт-Экспрессу».

62-летний специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года, а ранее работал помощником в штабе итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Спартак» закончил сезон на десятом месте в Российской премьер-лиге. Последний раз так низко «красно-белые» опускались в 2003 году.