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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо рассказал, чем занимается на новой работе

27 Мая 2022 • 22:46 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился информацией о своей работе в испанской федерации футбола.

«Я занимаюсь подготовкой тренеров для получения лицензии УЕФА уровня A, B и С. Учу тренеров, которые хотят получить Pro-лицензию в УЕФА. Мне показалось это интересной идеей обновить свое резюме», — рассказал Риачно «Спорт-Экспрессу».

62-летний специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» в октябре 2018 года, а ранее работал помощником в штабе итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Спартак» закончил сезон на десятом месте в Российской премьер-лиге. Последний раз так низко «красно-белые» опускались в 2003 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ла Лига Рауль Рианчо
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