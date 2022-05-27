Бывший тренер «Спартака» работает в испанской федерации футбола

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что работает в федерации испанского футбола.

«На данный момент я работаю в Королевской испанской футбольной федерации. Эта работа была предложена мне тренерской школой, где я обучался», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Испанский специалист работал в «Спартаке» в 2018 году в штабе Массимо Карреры. В октябре того же года Каррера был уволен, а Рианчо временно исполнял обязанности главного тренера до назначения Олега Кононова.

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли десятое место в чемпионате России, набрав 38 очков за 30 матчей.