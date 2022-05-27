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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров: «Жиго – очень спокойный парень»

27 Мая 2022 • 21:48 Комментировать

Экс-вратарь, а ныне технический координатор «Спартака» Артём Ребров, поделился информацией о поведении защитника Самуэля Жиго.

«Жиго – очень спокойный парень. Смотришь на него на поле и думаешь, что он весь такой брутальный, настоящий воин. На поле все так и есть, но в жизни Жиго вообще другой», — приводит слова Реброва Sports.

Бывший голкипер отметил, что французский защитник тихий, не любит привлекать внимание к себе, даже застенчивый. При этом Жиго обожает регби, смотрит все игры своего брата.

Самуэль Жиго выступает в «Спартаке» с 2018 года, минувшей зимой «Марсель» заявил о выкупе игрока, но оставил его в стане «красно-белых» до окончания сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров РПЛ Самуэль Жиго
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