Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», итальянская «Рома» интересуется опорным полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. Римляне хотят усилить центр поля и колумбиец один из кандидатов на усиление. На данный момент конкретного предложения в «Зенит» не приходило. Руководство «сине-бело-голубых» не планирует продавать Барриоса дешевле 20-25 млн евро.

28-летний полузащитник провёл в нынешнем сезоне 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 20 млн евро.