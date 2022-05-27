Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рома» интересуется Вильмаром Барриосом эксклюзив

27 Мая 2022 • 21:30 Комментировать

Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», итальянская «Рома» интересуется опорным полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. Римляне хотят усилить центр поля и колумбиец один из кандидатов на усиление. На данный момент конкретного предложения в «Зенит» не приходило. Руководство «сине-бело-голубых» не планирует продавать Барриоса дешевле 20-25 млн евро.

28-летний полузащитник провёл в нынешнем сезоне 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Зенит Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
21:30 · Кубок России
Ваноли и Каттани рискуют покинуть «Спартак»
21:19 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили о будущем второй команды
21:11 · Россия. Премьер-лига
Медведев о вратарях «Зенита»: Пока не могу раскрыть подробности
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Предлагали Жиго сделать русский паспорт
20:36 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, что легионеры не собираются покидать команду
20:31 · Кубок России
Гранат: «Динамо» победит в финале»
20:22 · Кубок России
Шунин: «Динамо» заслуженно вышло в финал
20:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Новосельцева: Летом мы найдём новую команду
20:00 · Россия. Премьер-лига
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали новости о возможном назначении Галактионова на пост главного тренера
19:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: Терри лично прилетел к Федуну и принёс извинения
19:48 · Кубок России
Ловчев: У «Спартака» лишь два классных игрока
19:34 · Кубок России
Шунин о финале Кубка России: Шварц решит, кто будет на воротах
19:21 · Кубок России
Непомнящий о финале Кубка России: «В этом матче главное будет — везение»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кержаков сказал, покинет ли он «Нижний Новгород»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Шунин – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «После матча со «Спартаком» можно будет говорить о грустном»
Все новости
Рекомендуем