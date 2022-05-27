В «Зените» заявили о будущем второй команды

Генеральный директор «Зенита» рассказал, что вторая команда не будет расформирована.

«На сегодняшний день мы не рассматриваем отказ от «Зенита-2», потому что вертикаль у нас строится от академии, «Зенита-М» и «Зенита-2» к основному составу и другим командам лиги», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее московский «Спартак» закрыл вторую команду, которая с 2015 года выступала в Футбольной национальной лиге. Руководство «красно-белых» признало нецелесообразным содержание клуба в момент тяжелой экономической ситуации в стране.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу 2021/22, набрав 65 очков в 30 матчах.