В «Зените» сообщили, что легионеры не собираются покидать команду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с легионерами в команде.

«На сегодняшний день все легионеры заявили, что они не хотят никуда уезжать. И никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Ловрен готовятся прибыть на сбор», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

2 мая, исполком УЕФА ввёл санкции против России, таким образом, команды и национальная сборная в сезоне-2022/23 не смогут принять участие в международных соревнованиях.

«Зенит» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат России в четвёртый раз подряд. Вторым финишировал «Сочи», отстав на 9 очков, тройку призёров замкнуло «Динамо».