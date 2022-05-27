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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «После матча со «Спартаком» можно будет говорить о грустном»

27 Мая 2022 • 19:02 Комментировать

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал новости о том, что главный тренер команды Сандро Шварц покинет команду после финального матча в Кубке России.   

«Давайте будем говорить об этом уже после того, как мы сыграем против «Спартака». Сейчас нам нужно сосредоточиться на последнем матче этого сезона, самом главном и самом важном.

Уже потом можно будет разговаривать о грустном… Если уж так будет», — сказал Шунин журналистам.

Ранее немецкий Kicker сообщил, что «Герта» объявит о назначении Шварца главным тренером команды на следующей неделе.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России в воскресенье, 29 мая. Встреча пойдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Антон Шунин Сандро Шварц
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