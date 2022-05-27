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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» взял в аренду защитника «Локомотива» Морозова

27 Мая 2022 • 18:24 Комментировать

Защитник «Локомотива-Казанки» Евгений Морозов перешёл в «Факел» на правах аренды, сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Аренда рассчитана до конца сезона-2022/23, игрок прибудет в расположение «Факела» 15 июня этого года.

Воронежский «Факел» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и гарантировал себе участие в РПЛ в сезоне-2022/23.

21-летний защитник последние полгода провёл в аренде в астраханском «Волгаре». За команду он сыграл 10 матчей в ФНЛ, в которых отметился двумя голами.

«Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России занял шестое место по итогам сезона-2021/22.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел РПЛ Локомотив-Казанка
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