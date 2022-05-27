39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко продлил контракт с клубом на один сезон, сообщает пресс-служба команды.

«Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в день своего 39-летия подписал новое соглашение с нашим клубом на один сезон.

Поздравляем форварда чёрно-белых с этими событиями. Желаем Игорю спортивного долголетия и успешной игры в составе нашей команды в новом сезоне в Российской Премьер-лиге!» - говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне 39-летний нападающий провёл 39 матчей за московский клуб, в которых отметился 8 голами и отдал 3 результативные передачи. Лебеденко стал игроком нынешней команды летом 2019 года. Футболист является воспитанником «Торпедо», ранее он защищал цвета «Локомотива», «Сатурна», «Ростова», «Рубина» и других команд.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Торпедо» впервые с 2014 года выступит в Российской премьер-лиге.