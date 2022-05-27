Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»

27 Мая 2022 • 17:55 Комментировать

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко продлил контракт с клубом на один сезон, сообщает пресс-служба команды.

«Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в день своего 39-летия подписал новое соглашение с нашим клубом на один сезон.

Поздравляем форварда чёрно-белых с этими событиями. Желаем Игорю спортивного долголетия и успешной игры в составе нашей команды в новом сезоне в Российской Премьер-лиге!» - говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

В прошедшем сезоне 39-летний нападающий провёл 39 матчей за московский клуб, в которых отметился 8 голами и отдал 3 результативные передачи. Лебеденко стал игроком нынешней команды летом 2019 года. Футболист является воспитанником «Торпедо», ранее он защищал цвета «Локомотива», «Сатурна», «Ростова», «Рубина» и других команд.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Торпедо» впервые с 2014 года выступит в Российской премьер-лиге.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко Фнл РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
18:24 · Россия. Премьер-лига
Точилин: Тюкавину рано уходить
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Факел» взял в аренду защитника «Локомотива» Морозова
18:11 · Кубок России
Паршивлюк о финале Кубка России: Мне нечего доказывать «Спартаку»
17:55 · Россия. Премьер-лига
39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»
13:43 · Кубок России
Ловчев: «Думаю, Бакаев просит у «Спартака» больше денег»
13:28 · Кубок России
Грулёв рассказал, в чём «Динамо» уступает «Зениту»
13:23 · Кубок России
Уилкшир: Надеюсь, что «Динамо» сможет завершить отличный сезон на высоком уровне
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Герта» отреагировала на слухи о подписании контракта со Шварцем
13:12 · Кубок России
Кавазашвили: Если «Спартак» обыграет «Динамо», то частично выполнит задачу на сезон
13:11 · Кубок России
Билялетдинов считает, что на Шварца давили
13:01 · Россия. ФНЛ
«Томь» может потерять профессиональный статус
12:54 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Дзюба в десять раз сильнее Смолова» 1
12:36 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться капитаном «Велеса»
12:36 · Кубок России
Сёмин: Победа в Кубке России стала бы достойным завершением истории Шварца в России
12:23 · Россия. Премьер-лига
Илья Казаков: «Галактионов возглавил команду РПЛ»
Все новости
Рекомендуем