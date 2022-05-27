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Селюк: «Дзюба в десять раз сильнее Смолова»

27 Мая 2022 • 12:54 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Фёдора Смолова из «Динамо».

Селюк считает, что присутствие Смолова негативно сказывается на игровом времени 19-летнего форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина. Поэтому агент поддержал возможный уход футболиста из клуба.

«Правильно, что «Динамо» рассматривает уход Смолова. Он вообще не нужен», — приводит слова Селюка Metaratings.

Также агент полагает, что экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба, недавно объявивший о своём уходе из петербургского клуба, способен заменить Смолова в «Динамо».

«Артём в десять раз сильнее Феди. Подписание Дзюбы вызвало бы интерес», — заявил Селюк.

В прошедшем сезоне 32-летний Смолов провёл в составе «Динамо» и «Локомотива» 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи. На счету 33-летнего Дзюбы 13 голов и 10 передач в 39 играх за «Зенит».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Фёдор Смолов Артём Дзюба
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