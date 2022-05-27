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Роналду шантажировал «Манчестер Юнайтед», Мбаппе всех обманул, а Шварц точно покидает «Динамо» - в главных слухах недели

27 Мая 2022 • 12:40 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Криштиану Роналду шантажировал «Манчестер Юнайтед», как Килиан Мбаппе всех обманул, и где может продолжить тренерскую карьеру Сандро Шварц. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду шантажировал «Манчестер Юнайтед»

В мире футбольных слухов Криштиану Роналду, понятное дело, является одним из главных героев. На неделе в прессу просочилась информация о том, что звёздный португалец шантажировал руководителей «Манчестер Юнайтед». Происходило это якобы ещё зимой на фоне нежелания Роналду работать с Ральфом Рангником на долгосрочной основе. По данным источника, Криштиану говорил, что уйдёт из стана «красных дьяволов», если немецкий тренер останется у руля команды после завершения сезона. Позиция португальца могла повлиять на решение боссов «МЮ», пригласивших в итоге Эрика тен Хага из «Аякса».

 

Невероятные цифры из нового контракта Мбаппе

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли завершилась. Трансфера в итоге не случилось – талантливый форвард решил продлить контракт с «ПСЖ». В СМИ проскакивали невероятные цифры из нового трудового соглашения Мбаппе. Источники говорят о том, что нападающий получит 300 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а его ежегодный оклад будет составлять невероятные 100 миллионов евро. Кроме того, Мбаппе будет владеть частью своих имиджевых планов. Словом, в ближайшие годы футболист «ПСЖ» озолотится.

 

Мбаппе всех обманул

После объявления о пролонгации контракта Килиана Мбаппе в прессе появлялись и другие слухи. Так, по некоторым данным нападающий и вовсе не собирался перебираться в «Реал» ближайшим летом. Футболист якобы просто использовал мадридский клуб – ведя переговоры со «сливочными», Килиан напрягал «ПСЖ» и вынуждал клуб предлагать всё более щедрый контракт. То есть хитрый Мбаппе мог всех обмануть – и Флорентино Переса, и болельщиков, и даже «ПСЖ».

 

Почему Мбаппе отказал «Реалу»

В СМИ можно было прочитать и другую информацию о решении Килиана Мбаппе не переходить в «Реал». Некоторые источники утверждают, что французский форвард имел опасения поводу санкций со стороны УЕФА в отношении мадридского клуба. Над «Реалом» до сих пор висит угроза исключения из еврокубков из-за участия в проекте Суперлиги. Мбаппе якобы учитывал этот факт и понимал, насколько обидно будет переехать в Мадрид и не играть в европейских турнирах. В итоге Килиан решил, что трансфер в «Реал» сейчас несвоевременен, поэтому продлил контракт в Париже.

 

Шварц точно покидает «Динамо»

Санкции со стороны УЕФА и другие имеющиеся факторы делают российские клубы менее привлекательными для футболистов и тренеров из-за рубежа. Кто-то уже уехал, а кто-то собирается уезжать летом. Судя по всему, в обозримом будущем Россию покинет и Сандро Шварц, который неплохо работал у руля «Динамо». По слухам, немецкий специалист вернётся на родину и возглавит берлинскую «Герту».

 

Слухи собирал Александр Тихий.   

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Евро-Футбол.Ру,
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