ЦСКА может усилиться капитаном «Велеса»

Капитан московского клуба «Велес» Мамаду Майга может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

Интерес «армейцев» к малийскому полузащитнику подтвердил главный тренер «Велеса» Евгений Шиленков.

«Да, наш спортивный директор контактировал с ЦСКА по Майге. Ждём!» — заявил специалист.

В прошедшем сезоне ФНЛ 27-летний опорник провёл в составе московского клуба 25 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Велесом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Майгу в 450 тысяч евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ФНЛ «Велес» занял лишь 13-е место, не сумев побороться за выход в РПЛ.