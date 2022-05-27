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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может усилиться капитаном «Велеса»

27 Мая 2022 • 12:36 Комментировать
Енисей
3:2
Велес Москва
окончен

Капитан московского клуба «Велес» Мамаду Майга может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

Интерес «армейцев» к малийскому полузащитнику подтвердил главный тренер «Велеса» Евгений Шиленков.

«Да, наш спортивный директор контактировал с ЦСКА по Майге. Ждём!» — заявил специалист.

В прошедшем сезоне ФНЛ 27-летний опорник провёл в составе московского клуба 25 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Велесом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Майгу в 450 тысяч евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ФНЛ «Велес» занял лишь 13-е место, не сумев побороться за выход в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Велес Мамаду Майга
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