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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Перед финалом думать об уходе Шварца нет никакого смысла

27 Мая 2022 • 12:09 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что для «Динамо» думать об уходе немецкого тренера перед важнейшим финалом нет никакого смысла. Опытный специалист отметил, что у динамовцев отличная и единая команда, которая долго шла к этому финалу, так что новость об уходе Шварца не должна играть для «сине-белых» никакой роли.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Кубок России Сандро Шварц
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