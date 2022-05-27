Полузащитник «Урала» назван лучшим игроком РПЛ в мае

Опытный румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назван лучшим футболистом российского чемпионата в мае месяце.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, 34-летний румынский футбол был назван лучшим игроком лиги в мае. За Бикфалви проголосовали болельщики и эксперты с телеканала «Матч Премьер». В четырёх майских матчах лидер «Урала» забил четыре гола. Стоит отметить, что эксперты РПЛ назвали лучшим игроком мая колумбийского форварда «Сочи» Матео Касьерру.

Всего в этом сезоне Эрик Бикфалви провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя ассистами.