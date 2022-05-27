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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Урала» назван лучшим игроком РПЛ в мае

27 Мая 2022 • 11:56 Комментировать

Опытный румынский полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назван лучшим футболистом российского чемпионата в мае месяце.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, 34-летний румынский футбол был назван лучшим игроком лиги в мае. За Бикфалви проголосовали болельщики и эксперты с телеканала «Матч Премьер». В четырёх майских матчах лидер «Урала» забил четыре гола. Стоит отметить, что эксперты РПЛ назвали лучшим игроком мая колумбийского форварда «Сочи» Матео Касьерру.

Всего в этом сезоне Эрик Бикфалви провёл в российском чемпионате 28 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Российская Премьер-Лига Эрик Бикфалви
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