Экс-игрок «Зенита»: Если сейчас убрать из команды всех бразильцев, то неизвестно, что будет

Бывший футболист «Зенита» Виктор Трембач высказался по поводу важности бразильских игроков для питерской команды.

Трембач сказал «Спорт уик-энду», что если сейчас убрать из «Зенита» всех бразильцев, то неизвестно, что будет дальше, так как на них держится вся команда. Экс-игрок отметил, что когда у питерского клуба играют бразильцы, то «Зенит» показывает совсем другой футбол, так что южноамериканцы очень важны для команды Сергея Семака.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Зенита» досрочно выиграли очередной чемпионский титул. Подопечные Семака в четвёртый раз кряду завоевали чемпионство в РПЛ.