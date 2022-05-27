Титов отдал должное Каррере

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказался по поводу Массимо Карреры, который выиграл с «красно-белыми» чемпионский титул.

Титов сказал «Чемпионату», что Каррера молодец, так что стоит отдать итальянскому тренеру должное. Экс-игрок отметил, что Массимо сумел стать своим у футболистов, что в совокупности с высоким мастерством игроков принесло «Спартаку» долгожданное чемпионство, хотя и про заслуги Аленичева, Ананко и Саматова забывать не стоит.

Напомним, что Массимо Каррера вместе с московской командой выиграл чемпионский титул в сезоне 2016/2017. Пока это последнее чемпионство «красно-белых».