Колосков: Шварц показал, что он умеет работать на качественном уровне

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода Сандро Шварца из московского «Динамо».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что потеря любого тренера теперь является большой проблемой для клубного руководства. Почётный президент РФС отметил, что уход Шварца из «Динамо» будет большой потерей для российского футбола, так как немецкий тренер создал симпатичную команду и доказал, что он умеет работать на качественном уровне.

Напомним, что Сандро Шварц этим летом может вернуться на родину и возглавить берлинскую «Герту».