Губерниев: Уход Шварца будет потерей не только для «Динамо», но и для всего нашего футбола

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного ухода немецкого тренера Сандро Шварца из московского «Динамо».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что уход немецкого специалиста из «Динамо» станет большой потерей не только для московской команды, но и для всего российского футбола. Комментатор отметил, что все мы должны понимать, что это не последняя подобная потеря, ведь сейчас надеяться на иностранцев нам не приходится.

Напомним, что летом Сандро Шварц может покинуть «сине-белых» и перебраться в берлинскую «Герту».