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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Савин уехал из России

27 Мая 2022 • 10:31 Комментировать

Известный экс-футболист «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне популярный блогер Евгений Савин покинул Россию.

Как сообщает ютуб-канал «КраСава», Савин вынужден был покинуть страну после выпуска с украинскими футболистами, которые рассказывали о ситуации в стране и делились своим мнением по поводу конфликта с Россией. Напомним, что Евгений Савин также является президентом клуба «КраСава», который выступает в ФНЛ-2.

Стоит отметить, что из-за ситуации на Украине руководители УЕФА недавно приняли решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Савин Красава
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