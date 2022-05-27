Савин уехал из России

Известный экс-футболист «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне популярный блогер Евгений Савин покинул Россию.

Как сообщает ютуб-канал «КраСава», Савин вынужден был покинуть страну после выпуска с украинскими футболистами, которые рассказывали о ситуации в стране и делились своим мнением по поводу конфликта с Россией. Напомним, что Евгений Савин также является президентом клуба «КраСава», который выступает в ФНЛ-2.

Стоит отметить, что из-за ситуации на Украине руководители УЕФА недавно приняли решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках.