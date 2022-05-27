Кавазашвили сравнил Дзюбу со стареньким сервизом, который жалко выкинуть

Бывший экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал Sport24, что будущее Дзюбы представляется ему очень туманным. Экс-игрок отметил, что 33-летнего форварда можно сравнить со стареньким сервизом, который вроде бы и нужен, но жалко выкинуть. Эксперт считает, что клубам РПЛ будет тяжело потянуть слишком завышенные финансовые запросы Дзюбы.

Напомним, что Артём Дзюба недавно покинул питерский «Зенит». Сейчас опытный нападающий находится без команды в статусе свободного агента.