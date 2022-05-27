Сычёв: Респект Шварцу, Шиманьски, Моро и вообще всем легионерам, которые остались

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв рассказал журналистам о том, что думает по поводу легионеров, которые решили остаться в РПЛ.

Сычёв сказал Sport24, что хотел бы выразить респект тренеру «Динамо» Сандро Шварцу, а также динамовцам Моро, Шиманьски и вообще всем легионерам, которые не уехали из России из-за ситуации на Украине. Экс-игрок отметил, что его восхищают такие футболисты, которые твёрдо придерживаются своей позиции.

Напомним, что многие футболисты и тренеры решили покинуть российские команды из-за политической ситуации между Россией и Украиной.