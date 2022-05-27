Сычёв считает, что Захаряну пора уезжать в Европу

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался по поводу перспектив молодого 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сычёв сказал Sport24, что Арсен уже набрался достаточного опыта во взрослом футболе, так что ему пора уезжать в Европу, где полузащитник сможет дальше прогрессировать. Экс-игрок отметил, что Захаряну нужно будет грамотно выбирать себе команду, так как есть вероятность присесть на скамейку запасных.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в РПЛ 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.