Экс-игрок «Зенита» Маурисио готов вернуться в Россию

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио готов в ближайшее время вернуться в российский чемпионат.

Агент бразильца Пьер Фернандес сказал «РБ-Спорту», что контракт 33-летнего игрока с «Панатинаикосом» закончился, так что в данный момент Маурисио готов вернуться в российский чемпионат. Агент отметил, что полузащитнику очень интересно снова попробовать свои силы в РПЛ.

Напомним, что Жозе Маурисио играл за питерский «Зенит» и грозненский «Ахмат». В этом сезоне бразилец провёл в греческой лиге в составе «Панатинаикоса» 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал один ассист.