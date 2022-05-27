Захарян высказался о своём контракте с «Динамо»

Молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о своём контракте со столичной командой.

Захарян сказал «РБ-Спорту», что видел в интернете слухи о своей зарплате, но реальные суммы в разы меньше того, о чём пишут в сети. Молодой игрок отметил, что он получает не такие уж и большие суммы, чтобы все этим интересовались.

Напомним, что в этом сезоне 19-летний Арсен Захарян провёл в российском чемпионате в составе динамовского клуба 29 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.