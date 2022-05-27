Титов объяснил, почему не ходит на телеэфиры

Именитый экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал журналистам о том, по какой причине он не посещает телеэфиры в качестве эксперта.

Титов сказал «Чемпионату», что его постоянно зовут на эфиры, но ещё со спартаковских времён Ярославское шоссе у него ассоциируется с пробками, так что у него теперь просто отторжение этого места. Экс-игрок отметил, что прекрасно понимает, что поездка в Останкино будет стоит ему полдня, а он не хочет терять своё время.

Напомним, что Егор Титов практически всю свою карьеру провёл в московском «Спартаке». Вместе с «красно-белыми» полузащитник выиграл шесть чемпионских титулов.