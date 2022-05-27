Агент Языджи рассказал о том, как продвигаются переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по выкупу футболиста

Футбольный агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о ходе переговоров московского клуба с «Лиллем» по выкупу футболиста.

Чебеджи заявил, что сам игрок хочет остаться в России, но ситуация пока не меняется.

«Всё так же, как и было. Языджи хочет остаться, ему нравится в клубе. В данный момент «Лилль» ждёт. И ЦСКА ждёт, следит за ситуацией», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что французский клуб требует за своего игрока 12 миллионов евро, что не устраивает руководство московского клуба, которое пытается снизить стоимость выкупа. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Турции в 15 миллионов.

Напомним, Языджи пополнил состав ЦСКА в январе нынешнего года. С тех пор он провёл в составе «армейцев» 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.