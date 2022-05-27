Сычёв: Бойкот фанатов «Спартака»? Они делают то, что обещали

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался по поводу бойкота болельщиков московского «Спартака».

Сычёв сказал Sport24, что бойкот фанатов «красно-белых» его не удивляет, ведь болельщики делают то, что обещали, так что это достойно уважения. Экс-игрок отметил, что фанаты «красно-белых» одни из немногих, у которых слова про Fan ID не расходятся с делом, что тоже очень важно.

Напомним, что активные фанаты московского «Спартака» отказываются посещать домашние матчи своей команды из-за введения системы Fan ID. «Красно-белые» собираются бойкотировать даже финал Кубка России, в котором «Спартак» сыграет с «Динамо».