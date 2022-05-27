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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещенко: Федотов мог бы стать отличным приобретением для «Динамо»

27 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Известный российский артист Лев Лещенко рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного назначения Владимира Федотова на пост главного тренера московского «Динамо».

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что Федотов добился огромных успехов с «Сочи» и сделал невероятную команду за короткий срок. Артист отметил, что если Сандро Шварц покинет пост главного тренера «Динамо», то Федотов стал бы отличным приобретением для московской команды.

Напомним, что Сандро Шварц этим летом может вернуться на родину. Пресса активно сватает немецкого специалиста в берлинскую «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
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