«Факел» продлил контракт с защитником

Руководители воронежского «Факела» приняли решение продлить соглашение с российским защитником Асланом Дашаевым.

Как сообщает пресс-служба воронежской команды, 33-летний российский футболист официально подписал новый договор с «Факелом», который в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе. Стоит отметить, что в клубе из Воронежа защитник выступает с лета 2019 года. До этого Дашаев ни разу не играл в РПЛ. Игрок выступал за курский «Авангард», нальчинский «Спартак» и «Ангушт».

В прошедшем сезоне Аслан Дашаев провёл в подэлитном российском дивизионе 31 встречу и отметился тремя забитыми мячами.