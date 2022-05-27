Титов: С этим «Спартаком» что-то не то

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского клуба в последнем сезоне.

Титов сказал «Чемпионату», что активно следит за столичной командой и старается не пропускать матчи «красно-белых». Экс-футболист отметил, что игра этого «Спартака» вызывает какие-то двойственные эмоции, ведь когда смотришь последние матчи, то понимаешь, что с этим «Спартаком» что-то явно не то.

Напомним, что в этом сезоне футболисты московской команды под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли заняли лишь десятую позицию в российском чемпионате, но зато вышли в финал Кубка России.