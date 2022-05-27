Титов: У Федуна эмоции часто преобладают над разумом

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с журналистами высказался по поводу владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Титов сказал «Чемпионату», что Федуна подводит его окружение, так как владелец московской команды каким-то очень странным способом набирает себе помощников. Экс-игрок отметил, что если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, в которых уверен на все 200 процентов, а у владельца «Спартака» часто эмоции преобладают над разумом.

Напомним, что в прошедшем сезоне спартаковцы под руководством Паоло Ваноли заняли лишь десятую строчку в таблице РПЛ.