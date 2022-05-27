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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: В следующем сезоне многие в Петербурге будут скучать по Дзюбе

27 Мая 2022 • 08:23 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу ухода Артёма Дзюбы из питерской команды.

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что для того, чтобы в полной мере ощутить влияние Дзюбы на команду, нужно находиться внутри коллектива. Экс-игрок отметил, что «Зенит» зимой купил Сергеева и Алберто, но в следующем сезоне многие в Петербурге будут скучать по Дзюбе, который со своими габаритами и бойцовскими качествами был незаменим.

Напомним, что Артём Дзюба покинул команду из Санкт-Петербурга в качестве свободного агента. В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Артём Дзюба
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