Экс-игрок ЦСКА Боков: Федотов больше подходит «Динамо», чем ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков рассказал журналистам о том, какой команде больше подойдёт тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Боков сказал «Спорту день за днём», что Федотов в этом сезоне выиграл серебряные медали с «Сочи», так что вряд ли тренер летом сменит команду. Экс-игрок отметил, что тренер не очень подходит «армейцам», ведь у него мало сближающих вещей с московским клубом. Боков считает, что Владимир Федотов лучше всего подойдёт динамовцам.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Владимир Федотов этим летом может покинуть сочинскую команду и перебраться в один из столичных клубов.