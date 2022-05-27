Радимов: При Витории «Спартак» прибавлял

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами назвал тренера «Спартака», при котором московский клуб прогрессировал.

Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что ему очень нравилась игра «красно-белых» при португальском тренере Руи Витории. Рулевой «Зенита-2» считает, что португалец пытался привить московскому клубу атакующий стиль игры, но Витории не хватало качественных исполнителей. Экс-игрок «Зенита» добавил, что решение боссов «Спартака» уволить Виторию не поддаётся никакой логики.

Напомним, что вместо Витории был назначен итальянец Паоло Ваноли, при котором «Спартак» в итоге занял лишь десятую позицию в РПЛ.