Радимов назвал лучшего футболиста сезона РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов рассказал, кого считает лучшим игроком минувшего сезона Премьер-лиги.

«Лучший футболист сезона? Далер Кузяев. Для меня именно он – стержень «Зенита», - передает слова Радимова «Спорт-экспресс».

В минувшем розыгрыше российского чемпионата полузащитник принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет шесть голевых передач.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Эти золотые награды стали для питерцев четвертыми подряд.