Радимов: Мне не нравится игра «Спартака» при Ваноли

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Паоло Ваноли в московском «Спартаке».

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что ему не нравится то, как играют «красно-белые» при итальянском специалисте. Тренер «Зенита-2» отметил, что ему хочется видеть спартаковцев, которые играют с позиции силы. Экс-игрок добавил, что при Ваноли футболисты «Спартака» действую от обороны даже тогда, когда проигрывают и нужно отыгрываться.

Напомним, что под шефством Паоло Ваноли спартаковцы в итоге заняли десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.