Агент рассказал, как долго не будет играть Марио Фернандес

Футбольный агент Жорже Машаду, который ведет дела флангового защитника Марио Фернандеса, высказался о будущем своего клиента. Он рассказал, когда игрок может вернуться в футбол.

«Марио хочет взять паузу как минимум до 2023 года», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес выступает за московский ЦСКА с 2012 года. После завершения сезона-2021/2022 он принял решение о приостановке карьеры.

За «армейский» клуб защитник провел 329 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и 47 голевыми передачами.