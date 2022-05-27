Радимов высказался о Зареме

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился с журналистами своим мнением по поводу высказываний Заремы Салиховой.

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что к высказываниям Заремы относится нормально, хотя супруге Леонида Федуна нужно отдавать себе отчёт, что она публичная личность и её слова воспринимаются в прессе как слова самого Федуна. Экс-игрок «Зенита» отметил, что постоянные «шпильки» Зармеы в адрес питерского клуба связаны с её любовью к «Спартаку».

Напомним, что Зарема Салихова очень часто критикует работу российских арбитров, а также негативно высказывается по поводу питерского «Зенита».