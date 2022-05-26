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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв озвучил тройку лучших российских нападающих

26 Мая 2022 • 23:24 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв заявил, кого он считает лучшими нападающими России.

«Топ-3 нападающих России прямо сейчас? Только без ранжирования. Просто топ-3. Агаларов, Смолов и Сперцян», — цитирует Сычёва Sport 24.

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в сезоне 2021/22, забив 19 мячей за 29 матчей.

Фёдор Смолов, выступающий за московское «Динамо», отметился 12 голами за 26 игр чемпионата России.

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян 8 раз отправлял мяч в сетку ворот соперника, сыграв в 25 матчах РПЛ.

В список Сычёва не вошел форвард «Ростова» Дмитрий Полоз (14), который занял второе место в гонке бомбардиров, а также голеадор «Зенита» Артём Дзюба (11).

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв Фёдор Смолов Артём Дзюба Дмитрий Полоз РПЛ Гамид Агаларов Эдуард Сперцян
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