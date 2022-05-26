Шварц на следующей неделе будет объявлен главным тренером «Герты»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, по информации немецкой прессы, уже на следующей неделе подпишет контракт с «Гертой».

По данным Kicker, стороны уже достигли устной договорённости и Шварц разорвёт контракт с «Динамо» после финала Кубка России, который состоится 29 мая. Также известно, что «Герта» готова объявить о назначении немецкого специалиста уже на следующей неделе.

Накануне, генеральный директор команды Фреди Бобич сообщил, что клуб договорился с потенциальным тренером, но имя специалиста называть не стал.

«Герта» в сезоне-2021/22 заняла 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги и боролась в стыковых матчах за право остаться в чемпионате. Команда в первом матче проиграла «Гамбургу» (0:1), но в ответной встрече одержала победу со счётом 2:0 и гарантировала себе участие в Бундеслиге в следующем сезоне.

Напомним, в Германии 43-летний Шварц тренировал «Майн» с 2017 по 2019 год.