Стало известно об интересе к Малкому и Клаудиньо от европейских команд

Луис Фернандо Гарсия, агент, представляющий игроков «Зенита» Малокома и Клаудиньо, сообщил, что к футболистам есть интерес со стороны европейских команд.

«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

25-летний Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году, он перешёл из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он смог отметиться девятью голами и восемью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

25-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из бразильского «РБ Брагантино». Команда из Санкт-Петербурга заплатила за трансфер 12 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.