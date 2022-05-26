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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно об интересе к Малкому и Клаудиньо от европейских команд

26 Мая 2022 • 22:18 Комментировать
Луис Фернандо Гарсия, агент, представляющий игроков «Зенита» Малокома и Клаудиньо, сообщил, что к футболистам есть интерес со стороны европейских команд.

«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

25-летний Малком стал игроком «Зенита» в 2019 году, он перешёл из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он смог отметиться девятью голами и восемью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

25-летний Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом 2021 года из бразильского «РБ Брагантино». Команда из Санкт-Петербурга заплатила за трансфер 12 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.   


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Клаудиньо Малком Филипе
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