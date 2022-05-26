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Слуцкий обиделся за то, что «Рубину» не помогли как «Тамбову»

26 Мая 2022 • 20:43 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube раскритиковал футбольную систему.

- Против «Уфы» нас устраивала только победа, потому что мы прекрасно понимали, что мы не выстоим в стыковых матчах, вообще не выстоим, потому что физически нет народа. Мы на одну игру еще собрались, еще две через два - на третий мы не выживем. Мы понимали, что если мы обыгрываем «Уфу», есть очень высокая вероятность, как нам тогда казалось, что «Спартак» не проиграет «Химкам», а «Зенит» не проиграет «Нижнему Новгороду».

Кстати, очень показательный момент. «Зенит» играл только с одним Барриосом без легионеров, проиграли «Нижнему Новгороду» почему-то, а мы 10 матчей играли без легионеров. У нас нет в составе Дзюбы, Оздоева, Кузяева, Чистякова, Мостового - игроков национальной сборной.  Это просто маленький такой примерчик, как можно играть без легионеров.

Когда все говорят, что не нарушен спортивный принцип - не нарушен. Но когда открыли вот это окно для иностранцев, некоторые чемпионаты вообще сказали, что вы не можете заявить этих игроков, потому что это нарушит спортивный принцип. А  в каких-то чемпионатах сказали, что вы не можете взять больше двух, потому что это нарушит спортивный принцип.

У нас ушло шесть суперключевых игроков, и нам говорят, что спортивный принцип не нарушен. Как?!  А зачем вам окно открывать? Ничего не нарушено.

Только когда год назад «Тамбов» оказался в ситуации, что у них ушло 9 игроков, им и заявку открыли, и все клубы дали игроков, и деньги сбросили. И они тоже вылетели,  они еще закончили свое существование, и играли в другом городе, 25 000 на них не приходило, и все было хорошо. И стыков не было два года, потому что не давали лицензий. Были же сложные времена, сейчас же всё намного легче.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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