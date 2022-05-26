Силкин видит Федотова в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Силкин отреагировал на слухи о том, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца в «Динамо».

«Федотов — достойная замена Шварцу. Он показал это по полной программе. Понятно, что менять хорошее на неизвестное — это всегда большой риск. Но для «Динамо», если бы пришел Федотов, было бы очень хорошо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, 26 мая, в российских СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить один из клубов: «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Ранее мы сообщили о том, что 55-летний специалист начал переговоры с «армейским» клубом.

«Динамо» завершило сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА финишировал на пятом месте.