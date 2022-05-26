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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин видит Федотова в «Динамо»

26 Мая 2022 • 20:40 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Силкин отреагировал на слухи о том, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца в «Динамо».

«Федотов — достойная замена Шварцу. Он показал это по полной программе. Понятно, что менять хорошее на неизвестное — это всегда большой риск. Но для «Динамо», если бы пришел Федотов, было бы очень хорошо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, 26 мая, в российских СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить один из клубов: «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Ранее мы сообщили о том, что 55-летний специалист начал переговоры с «армейским» клубом.

«Динамо» завершило сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА финишировал на пятом месте.


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