В ЦСКА назвали слухом возможное назначение Федотова на пост главного тренера команды

Глава ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал новости о возможном приглашении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — сказал Брейдо «Чемпионату».

Директор ЦСКА по коммуникациям добавил, что ЦСКА не может комментировать каждого потенциального тренера команды.

Ранее мы сообщили о том, что «армейский» клуб уже начал переговоры с Федотовым. ЦСКА в сезоне-2021/22 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.