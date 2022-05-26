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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА назвали слухом возможное назначение Федотова на пост главного тренера команды

26 Мая 2022 • 20:14 Комментировать

Глава ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал новости о возможном приглашении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — сказал Брейдо «Чемпионату».

Директор ЦСКА по коммуникациям добавил, что ЦСКА не может комментировать каждого потенциального тренера команды.

Ранее мы сообщили о том, что «армейский» клуб уже начал переговоры с Федотовым. ЦСКА в сезоне-2021/22 занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Кирилл Брейдо
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