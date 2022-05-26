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Слуцкий: «Когда мяча не было, у Думбия мозг отключался, и он просто бежал куда-то»

26 Мая 2022 • 20:05 Комментировать (1)

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на канале Василия Уткина в YouTube вспомнил о характерной особенности экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия.

- Я расскажу один простой пример. Сейду Думбия, сейчас про него можно рассказывать всё. Он еще не объявил, но я уверен, что он закончил свою карьеру. Мы разрабатываем систему отбора с Думбия и говорим ему: «Смотри, ты стоишь между двумя центральными защитниками. Мяч идет направо центрального защитника, ты просто бежишь вправо от центрального защитника. Налево - ты просто бежишь влево. То есть, куда мяч полетел, туда ты и бежишь». Проще что-то может быть? По мне, нет.

Он тебе кивает, передача идет влево, где мяч, а Сейду двигается вправо. Ты ему говоришь: «Сейду, туда, где мяч». Он тебе говорит: «Да». Он кивал миллиард раз, но все время двигался в другую сторону. Я уже просто вот так (схватился за голову - прим. ЕФ). Помню такой смешной момент. Ко мне  приходит Хонда и говорит: «Но тренер, мы же должны прессинговать». «Да, мы должны прессинговать, но ты же понимаешь, что если нападающий не начинает отбор и не двигается по мячу, то ты не можешь прессинговать». Он говорит: «Но если мы же сейчас соберемся и обсудим эту тему, он же будет прессинговать?». Отвечаю: «Ну, давай».

Мы собираемся, говорю, что еще Кейсуке хочет что-то сказать. Он говорит: «Мы завтра выходим в высокий прессинг. Сейду, ты должен двигаться туда, по мячу». То, что я ему говорил миллиард раз. Хонда говорит, Думбия кивает головой: «Конечно».

Первая передача, все начинают жать высоко, Думбия вместо того, чтобы бежать в мяч, бежит к другому центральному защитнику, все остальные выдвинулись. Сразу передача между линиями, и отыграны четыре человека. Раз, два, ко мне поворачивается Хонда и разводит удивленно руками, типа «Что?!». Я говорю: «Вот тебе ответ». Садимся средним блоком, потому что ты  не можешь прессинговать.

Думбия играл только с мячом. Когда мяча не было, у него мозг отключался, и он просто бежал куда-то. Он вообще не мог. Он когда пришел в «Рому» и какое-то время стоял без мяча, ему становилось скучно, как котенок со своим хвостом играет, он приходил всегда в глубину поля забирать мяч. Игнашевич, там все кричали. Я всегда говорил, что дайте вы ему этот мяч. Естественно, мы все стоим в позиции. Он делал 3-4 касания, отдавал его назад и опять выдвигался туда. Ему просто нужна была эта эмоция мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Леонид Слуцкий Сейду Думбия
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